Военные скрыли от президента доставку американских ракет

В администрации президента Южной Кореи в среду подтвердили, что министерство обороны страны умышленно не проинформировало главу государства Мун Чжэ Ина о доставке дополнительных ракетных установок американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

"Вчера в Чхонвадэ ("Голубой дом", официальная резиденция президента Южной Кореи) вызвали нескольких представителей министерства обороны и провели тщательное расследование того, как информация о доставке (дополнительных установок ПРО THAAD - ИФ) была исключена из доклада президенту ", - сказал в среду пресс-секретарь президента Юн Ен Чан.

По его словам, в результате расследования было установлено, что высокопоставленные представители Минобороны Южной Кореи "во время чтения чернового варианта доклада президенту решили убрать информацию о доставке".

Накануне Мун Чжэ Ин распорядился начать расследование о переброске в страну без его ведома дополнительных четырех ракетных пусковых установок ПРО THAAD.

Между тем СМИ напоминают, что до своего вступления в должность Мун Чжэ Ин пообещал изучить детали размещения на территории Южной Кореи установок THAAD, которые вызвали раздражение у Пхеньяна и Пекина.

Ранее в мае представители командования американскими войсками в Южной Корее подтвердили готовность системы ПРО THAAD к действию и к перехвату северокорейских ракет.