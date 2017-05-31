Синоптики обещают дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром дождь.
Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ожидается гроза. Временами северо-западный ветер усилится. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 16-18°, днем 23-25° тепла.
Атмосферное давление повысится с 754 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 80-90%, днем 55-65%.
В районах Азербайджана местами гроза, кратковременные дожди. Ожидается град. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 14-19° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.