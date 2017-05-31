Подписаться на уведомления
 

Акция мусульманина на улице Манчестера растрогала прохожих видео

 

Блогер Бактэш Ноори (Baktash Noori) решил сгладить накал исламофобии в Манчестере после недавнего теракта. Он вышел на улицу этого английского города с табличкой «Я мусульманин и я доверяю тебе. Достаточно ли ты мне доверяешь для того, чтобы обнять?» Мужчина надел черную повязку на глаза и стоял с распростертыми объятиями, ожидая реакции.

Некоторое время к нему никто не подходил. Один из прохожих прочел надпись на табличке и двинулся дальше, однако спустя несколько секунд вернулся, чтобы обнять парня. «Ты не один, мальчик. Я не считаю тебя чужаком», — твердил он, после чего люди стали обнимать молодого человека.

Одна из девушек сказала: «Я буду обнимать тебя каждый день, потому что я всецело доверяю тебе». Постепенно к Ноори выстроилась очередь, люди окружили его плотным кольцом.

Блогер опубликовал ролик с экспериментом на YouTube-канале The Life of Bako. За два дня видео набрало более полумиллиона просмотров. В комментариях жители Манчестера отметили, что Ноори восстановил их веру в людей, потерянную после теракта и всплесков проявлений расизма.

В результате теракта на концерте Арианы Гранде 22 мая в Манчестере погибли 22 человека. По подозрению в совершении преступления задержаны 15 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Террористы назвали взрыв местью за нападение на «земли мусульман».

879 просмотров


Старости
Экс-министр России Ю.Шафраник: «Всё! СССР уже нет! Не смотрите на Азербайджан свысока»
Экс-министр России Ю.Шафраник: «Всё! СССР уже нет! Не смотрите на Азербайджан свысока» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 27° / 19°
1 Июн 24° / 18°
2 Июн 26° / 18°
3 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9016 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Трампу не дают поднять головы наш комментарий
Глава Минобороны Молдавии подал в отставку
Акция мусульманина на улице Манчестера растрогала прохожих видео
Синоптики обещают дождь
Северная Корея готова к испытанию межконтинентальной ракеты
Против Леха Валенсы возбудили уголовное дело
Поезд Москва-Баку насмерть сбил человека
При взрыве в Кабуле ранен посол Ирана обновлено 11:50; фото
Военные скрыли от президента доставку американских ракет
Лошадь сбросила жокея и погибла видео
Сопредседатели Минской группы приедут в Баку
Германия выступает против проведения саммита НАТО в Турции
МИД Азербайджана о провокации кипрского министра
Трамп: «США готовы сотрудничать с Азербайджаном»
Минобороны Азербайджана предупредило Армению
США начали поставки оружия курдам
Пропали правозащитники, проверявшие фабрику Иванки Трамп
Нефть продолжает дешеветь
АГУНП и ЗАО AzerGold начали сотрудничество по научно-техническому развитию
Россия нанесла удар крылатыми ракетами по ИГИЛ из Средиземного моря видео
Гусейнова ужалила змея
Ильхам Алиев: «Азербайджан — единственный новый источник поставок газа в Европу» обновлено
Армяне применили крупнокалиберные минометы
Генпрокуратура: Афган Мухтарлы оказал сопротивление пограничникам обновлено; По следам наших выступлений
И власть и народ выбирают стабильность наша передовица
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться