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Глава Минобороны Молдавии подал в отставку

 

Бывший заместитель министра обороны Молдавии Георгий Галбур, который исполняет обязанности главы ведомства после ухода с поста министра Анатолия Шалару в 2016 году, подал заявление об отставке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства.

"Галбур подал заявление об отставке. Однако чиновник будет исполнять свои полномочия, пока заявление не одобрит президент страны Игорь Додон", - уточнили в пресс-службе.

Ранее заявления об отставках подали и другие члены правительства от Либеральной партии, которая недавно заявила о выходе из правящей коалиции.

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