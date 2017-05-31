Скандалы вокруг Белого дома идут чередой, вытесняя в мировых лентах новостей другие события. Такая ситуация, когда неприятные новости капают пусть в небольших дозах, но со сводящей с ума регулярностью и с разных сторон, не дает возможности команде Дональда Трампа выстроить какую-то надежную линию защиты. Пока все, что придумал американский президент, это твердить о фейковых новостях и плохих средствах массовой информации. Между тем, как бы они ни были плохи по его представлениям, игнорировать медиа не получится.

Во вторник новостным агентством CNN опубликована информация со ссылкой на источники в спецслужбах и конгрессе, в которой говорится о перехвате разговора российских чиновников, случившегося во время избирательной кампании в США, которые хвастаются возможностями повлиять на людей из самого близкого окружения Дональда Трампа.

Основанием для этого якобы является имеющийся «унизительный» компромат финансового характера. Имена членов команды Трампа не называются. При этом сами источники журналистов говорят, что русские могли либо преувеличивать свои возможности компрометировать американцев, либо даже специально запускать такую дезинформацию из расчета на ее перехват спецслужбами.

Как бы то ни было, это все равно весьма неприятный момент, который усиливает подозрение в отношении некоторых людей, помогавших Трампу в избирательной кампании. Как известно, сейчас в фокусе внимания находятся дела Пола Манафорта, возглавлявшего избирательную кампанию Трампа, и Майкла Флинна, вынужденного покинуть пост советника президента по национальной безопасности уже через 24 дня после назначения как раз из-за русской темы.

Но в центре внимания расследования может оказаться и сам Трамп. Его бизнес-империя в течение долгого времени оказывала различного рода услуги российским клиентам и юридическим лицам. Так, известно, что у Трампа приобрел недвижимость во Флориде некий российский миллионер, а сын Трампа Эрик, как вспоминают сейчас журналисты, говорил, что для развития гольфа американские инвестиции не нужны, хватит российских денег.

Одновременно со странной информацией о встрече в декабре зятя президента Джареда Кушнера с российским послом Сергем Кисляком, на которой представители избранного президента попросили русских об особом тайном канале связи, была встреча Кушнера с главой российского банка ВТБ Горковым, про которого известно, что он являлся кадровым российским разведчиком. Все это выглядит по меньшей мере странно, если не сказать угрожающе.

И Белый дом плохо справляется, пытаясь отбить идущие одна за другой атаки. Трамп, конечно, недоволен этим обстоятельством, и первая жертва уже принесена: администрация заявила об увольнении Майкла Дубке, директора по коммуникациям Белого дома. Раньше говорилось о недовольстве Трампа Стивеном Бэнноном, стратегическим советником президента, но тот пока не отсвечивает, будучи выведен из состава Совета национальной безопасности.

Выдерживать напряжение постоянного стресса сотрудникам администрации становится все сложнее. А процессу непрекращающихся разоблачений пока не видно конца.