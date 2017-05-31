В рамках Программы концепции оперативных возможностей (ОСС) НАТО проводится очередное оценочное учение НАТО второго уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана, заявленным в Объединении совместных сил, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, ОСС батальон Азербайджана в 2014 году успешно прошел оценочное учение НАТО второго уровня и получил сертификат НАТО «Готов к бою». В настоящее время для подтверждения сертификата на полевое учение, проводимое в учебном центре «Гарахейбат», привлечены около 700 военнослужащих личного состава, до 80 единиц военной техники и 4 вертолета.
Оценка батальона проводится многонациональным оценочным составом с участием наблюдателей, представляющих Сухопутное командование НАТО.
Учение пройдет до 2 июня.