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Учения НАТО с батальоном Вооруженных сил Азербайджана фото

 

В рамках Программы концепции оперативных возможностей (ОСС) НАТО проводится очередное оценочное учение НАТО второго уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана, заявленным в Объединении совместных сил, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, ОСС батальон Азербайджана в 2014 году успешно прошел оценочное учение НАТО второго уровня и получил сертификат НАТО «Готов к бою». В настоящее время для подтверждения сертификата на полевое учение, проводимое в учебном центре «Гарахейбат», привлечены около 700 военнослужащих личного состава, до 80 единиц военной техники и 4 вертолета.

Оценка батальона проводится многонациональным оценочным составом с участием наблюдателей, представляющих Сухопутное командование НАТО

Учение пройдет до 2 июня.

 

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