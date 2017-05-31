В Бахрейне распустили старейшую оппозиционную партию

Административный суд Бахрейна в среду постановил распустить старейшую оппозиционную партию королевства — «Общество национального демократического действия Ваад» и изъять все принадлежащие ей средства и собственность в пользу государства, сообщает бахрейнская газета «Аль-Васат».

Партия «Ваад» берет начало от существовавшего в первой половине XX века «Народного фронта» и считается старейшей и самой популярной оппозиционной партией Бахрейна, которая придерживается левых взглядов, но при этом в настоящее время стоит на умеренных позициях. «Ваад» выступает за демократические преобразования в королевстве и равные права для всех его подданных, в том числе шиитской общины.

В прошлом году власти Бахрейна запретили другую оппозиционную партию страны «Аль-Вифак», которая пользуется большой популярностью в шиитской общине. Ее лидер Али Салман с конца 2014 года находится в тюрьме после организации массовой демонстрации в поддержку реформ.