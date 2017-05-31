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Захарова попросила Кадырова забрать репортера-финна в Чечню За вопрос о геях

 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой принять у себя в республике финского журналиста. Об этом сообщает ТАСС в среду, 31 мая.

«Уважаемый господин Кадыров, у нас сегодня присутствует представитель финского телевидения, которого очень интересует тема наличия в Чечне геев или их отсутствия, — сказала Захарова. — Не могли бы вы организовать ознакомительную поездку в Чечню этому журналисту, где он сможет найти ответы на все интересующие его вопросы?»

Захарова подчеркнула, что задавать представителям внешнеполитического ведомства вопрос о якобы имевшем место нарушении прав секс-меньшинств в Чечне некорректно. Она посоветовала корреспонденту из Финляндии перестать политизировать эту историю.

«Понимаю, что тема любимая. Съездите туда», — добавила представитель МИД.

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