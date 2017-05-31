В Баку нигерийский футболист избил жену-азербайджанку

Жительница Сабаильского района Баку по имени Айсель обратилась в полицию с жалобой на своего мужа гражданина Нигерии Эрика Обидике.

В заявлении говорится, что муж жестоко избил ее. С целью определения тяжести побоев назначена медэкспертиза.

Эрик Обидике известен азербайджанским любителям футбола как бывший игрок таких клубов, как «Шахдаг», «Нефтчи», «Мугань», «Туран», МОИК и «Шуша». В последнее время выступал в любительской лиге Азербайджана.

Эрик и Айсель поженились в 2009 году. У них двое детей.