Deutsche Bank оштрафовали за отмывание российских денег

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась со штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с легализацией.

По информации ФРС, недостаточный контроль со стороны DB позволил российским клиентам банка проводить фиктивные схемы по продаже ценных бумаг и выводить деньги в офшоры.

Это уже второй штраф за отмывание, наложенный американскими регуляторами на финансовую организацию. 31 января DB был оштрафован на 425 миллионов долларов за применение «зеркальных» схем вывода денег. Эти схемы позволяли скупать ценные бумаги за рубли на бирже в России и продавать их за валюту в Лондоне. Клиринг операций осуществлялся в Нью-Йорке.

В августе 2016 года бывший риск-менеджер Deutsche Bank Эрик Бен-Арци отказался от вознаграждения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в размере 8,25 миллиона долларов за разоблачение махинаций в банке.

С начала 2008 года Deutsche Bank заплатил свыше 13,9 миллиарда долларов в качестве различных штрафов и выплат по судебным решениям. Это нанесло серьезный ущерб финансовым показателям банка. При этом в правительстве ФРГ в сентябре 2016 года заявили, что речи о подготовке плана спасения кредитной организации не идет.