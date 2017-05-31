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«На эти деньги можно было бы создать еще один Азербайджан» Горячие споры в Милли Меджлисе

 

Депутаты Милли Меджлиса обсудили проект бюджета на следующий год, сообщает Qafqazinfo. Согласно информации, депутат Вахид Ахмедов заявил, что, несмотря на рост промышленности в прошлом году на 0,3%, наблюдается серьезный спад в сфере строительства.

«Наблюдается резкое снижение валютных запасов. Если в 2014 году они составляли 51 миллиард долларов, то сейчас всего 37 миллиардов. Центробанк поднял учетную ставку с 5% до 15%. Центробанк на валютном рынке перестал быть основным игроком. Основным игроком сейчас является Нефтяной фонд», - заявил депутат.

«Сложности в экономике признают и в руководстве страны. Это результат тенденции в мировой экономике. Начавшаяся в 2015 году девальвация снизила запасы Центробанка на 71%, то есть на 9,8 миллиарда долларов. Если мы говорим о восстановлении финансовой стабильности, то должны рассмотреть вопрос учетной ставки. Конституционный суд принял решение по долларовым кредитам в пользу банков. А граждане совершают самосожжение в знак протеста. Люди не видят, что их кто-то защищает в правовом поле. Ведь не может быть такого, что из 100 тысяч обращений в суды все решения были приняты в пользу банков. Мы должны также изменить метод подсчета уровня бедности», - заявил депутат Захид Орудж.

После этих слов депутата спикер Милли Меджлиса Октай Асадов в очередной раз сделал ему замечание.

«По вашим словам, 100 тысяч человек обратились в Конституционный суд, а он принял решение в пользу банков. Конституционный суд является одной из ветвей власти», - сказал спикер.

Депутат Али Масимли заявил, что сейчас внешний долг составляет 20% ВВП Азербайджана.

«Если этот процесс будет продолжаться, то внешний долг может достичь и 30%. Многие компании необоснованно влезают в долги. Да, есть компании, которые осуществляют грандиозные проекты. Однако есть и такие, которые занимаются непонятно чем. Надо рассмотреть этот вопрос, в противном случае большая часть бюджета пойдет на уплату долгов.

Хочу отметить, что только банки вложили в экономику Азербайджана около 125 миллиардов. На эти деньги можно было бы еще один Азербайджан создать», - сказал депутат А.Масимли.

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