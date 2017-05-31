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Али Лариджани переизбран на пост спикера иранского парламента

 

На сегодняшнем заседании парламента Ирана десятого созыва законодатели вновь избрали Али Лариджани спикером парламента, передает АПА.

За кандидатуру председателя парламента Ирана восьмого и девятого созывов Али Лариджани на заседании проголосовали 204 депутата из 268. Лариджани был единственным кандидатом на пост спикера парламента.

Первым заместителем председателя парламента был вновь избран депутат Масуд Пизишкийан (179 голосов), вторым заместителем председателя парламента - Али Мутахари (163 голоса).

Ранее была информация о том, что фракция «Надежда» выдвинет на пост спикера кандидатуру Масуда Пизишкийан. Он избран депутатом от избирательных округов Тебриза, Азершехера и Оско.

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