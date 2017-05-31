В Стамбуле задержали одного из лидеров ИГИЛ

Турецкая полиция задержала одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство" Халиса Байанджука, проживавшего в Стамбуле, сообщает в среду газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Байанджук, также известный под прозвищем Абу Ханзала, начиная с 2011 года, четыре раза находился под арестом, после того как местная полиция проводила операции против террористических группировок "Аль-Каида"* и ИГ,

однако каждый раз его освобождали спустя несколько месяцев. Байанджук также является автором статей для нескольких изданий ИГ* и занимался вербовкой новых членов в ряды террори