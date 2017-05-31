Араз Азимов в Афганистане

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов находится с визитом в Исламской Республике Афганистан, сообщает пресс-служба МИД.
В рамках визита А.Азимов был принят президентом Афганистана Ашрафом Гани.
Араз Азимов передал приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и пригласительное письмо президенту Афганистана. Президент Ашраф Гани попросил передать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву самые добрые пожелания.
Также замминистра встретился с министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани и другими официальными лицами.
В ходе встреч были обсуждены вопросы двустороннего политического диалога и практического сотрудничества.
Официальные лица Афганистана подчеркнули, что они высоко оценивают усилия Азербайджана в создании стабильности в их стране.