Проект «Платформы для мира между Азербайджаном и Арменией» необходимо продолжить. Было бы замечательно, если бы армяне чаще приезжали в Баку и убеждались в мирных намерениях Азербайджана. Об этом haqqin.az заявил российский журналист и политолог Максим Шевченко, комментируя антиазербайджанские выпады одного из бывших участников Платформы Ваана Мартиросяна.

М.Шевченко выразил сожаление относительно действий армянских спецслужб, наносящих урон миротворческому духу официального Баку.

«Азербайджан и Армения в состоянии войны, сближение позиций - очень болезненный и сложный процесс. В такой обстановке любой диалог враждующих сторон позволит избежать кровопролития. Миротворческая инициатива, реализованная в виде проекта Платформы, дает надежды на то, что дипломаты двух государств все же смогут найти общий язык и достигнут взаимоприемлемого мира», - отметил Шевченко.