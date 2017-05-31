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Максим Шевченко осудил армянские спецслужбы за Ваана Мартиросяна эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Проект «Платформы для мира между Азербайджаном и Арменией» необходимо продолжить. Было бы замечательно, если бы армяне чаще приезжали в Баку и убеждались в мирных намерениях Азербайджана. Об этом haqqin.az заявил российский журналист и политолог Максим Шевченко, комментируя антиазербайджанские выпады одного из бывших участников Платформы Ваана Мартиросяна.

М.Шевченко выразил сожаление относительно действий армянских спецслужб, наносящих урон миротворческому духу официального Баку.

«Азербайджан и Армения в состоянии войны, сближение позиций - очень болезненный и сложный процесс. В такой обстановке любой диалог враждующих сторон позволит избежать кровопролития. Миротворческая инициатива, реализованная в виде проекта Платформы, дает надежды на то, что дипломаты двух государств все же смогут найти общий язык и достигнут взаимоприемлемого мира», - отметил Шевченко.

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