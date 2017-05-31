В американском штате Аризона лосиха напала на медведя, чтобы защитить от него детеныша, передает РИА Новости.

Лосенка сначала практически не видно, слышно только, как он пищит. Медведь несколько раз пытается приблизиться к лосенку, но под пристальным взором его мамы не решается.

В какой-то момент лосиха отворачивается, и тогда медведь применяет силу, хотя издали не совсем понятно, что именно он делает. Мама спасает детеныша, замахнувшись на хищника. Он тут же оставляет свою «жертву» и находит укрытие на дереве. После этого лосиха и лосенок уходят.