Экс-депутат Кнессета, сопредседатель общественного форума «Армения-Израиль» Александр Цинкер заявил о возможности поставок израильского оружия в Армению. И якобы Израиль уже предлагал это Еревану. В интервью «Спутник-Армения» Цинкер заявил, что двустороннее сотрудничество может развиваться в любой сфере, в том числе и в военной.

Кстати, сам Александр Цинкер находится в «черном списке» МИД Азербайджана. Попал туда израильский деятель за то, что присутствовал как «наблюдатель» на «выборах» в Нагорном Карабахе. Из его группы, в которой в общей сложности было десять человек, МИД Азербайджана включил в «черный список» его, депутата парламента Эстонии и профессора из Венгрии.

В целом Цинкера многое связывает с Арменией и Карабахом. «Я как ездил, так и буду продолжать ездить в Карабах. Там живут мои друзья, в том числе друг детства Паргев Србазан (архиепископ — ред.), с которым мы в детстве гоняли во дворе футбол (детство и юношество Цинкера прошли в Ереване)», — заявил израильтянин.

Теперь что касается военного сотрудничества между Израилем и Арменией. «Не секрет, что Израиль — один из крупнейших в мире экспортеров военной техники. Мне часто задают вопрос о продаже израильского оружия Азербайджану, в то время как с Арменией у нас отношений в этой области нет. Хочу сказать, что такое предложение Армении поступало, но, как передавали армянские СМИ, бывший министр обороны Армении сообщил, что израильские разработки дорогие и Армения не может себе их позволить.

Раз предложения от Израиля были, значит поставки военно-промышленной техники в Армению реальны. Главное — проявить желание и инициативу», — отметил Цинкер.

Между тем в беседе с haqqin.az израильский журналист и аналитик Михаил Бородкин отметил, что какой-либо достоверной информации по этому поводу нет, однако поставки израильского оружия в Армению маловероятны.

«Давайте исходить из логических предположений. Поставки израильского оружия Армении наверняка резко осложнят израильско-азербайджанские отношения. Азербайджан для Израиля очень важный стратегический партнер, поэтому такой шаг мне кажется маловероятным.

Во-вторых, если не ошибаюсь, львиную долю поставок оружия Армении осуществляет Россия. Вряд ли Россия захочет терять долю этого рынка в пользу Израиля. Поэтому, повторю, мне это кажется маловероятным».