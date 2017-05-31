Власти Турецкой Республики Северного Кипра назвали заявление главы МИД Кипра Иоанниса Кусулидеса о Карабахе безответственным.

Как сказала haqqin.az глава представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Баку Уфуг Турганер, подобные речи представителей греческой части острова ее не удивляют.

Напомним, накануне глава МИД Кипра Иоаннис Кусулидес на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном назвал Карабах исторической территорией армян.

«Греческое руководство Кипра нередко делает двусмысленные заявления и уходит от переговоров. Вообще-то в греческой части острова любовь к армянам общеизвестна. Но самое обидное, что там выступают от имени всего острова. Турки как коренной народ Кипра им такого права не давали. Наша страна всегда была и будет рядом с братским Азербайджаном. Карабах всегда был исторической землей Азербайджана», - не сомневается Турганер.

В то же время она полагает, что Азербайджан должен сделать выводы из поведения греческой стороны и больше внимания оказывать Северному Кипру.