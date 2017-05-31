Трамп вывел США из соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе его страны из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает информационный портал Axios, который ссылается на источники, осведомленные о решении Трампа.
Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе его страны из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает информационный портал Axios, который ссылается на источники, осведомленные о решении Трампа.
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