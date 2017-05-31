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Минналогов начало переговоры с гражданским сектором эксклюзив

Автор: Отдел экономики 

Представители Министерства налогов и неправительственных организаций Азербайджана в рамках созданной платформы «Открытое правительство» обсудили различные аспекты проводимой в стране налоговой реформы. В частности, речь шла о внесенных в Налоговый кодекс изменениях и дополнениях.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минналогов, выступившая на встрече генеральный директор департамента по налоговой политике и стратегическим исследованиям Минналогов Самира Мусаева отметила, что основной целью реформы является создание благоприятных условий для развития мелкого и среднего бизнеса, увеличение доверия между налоговыми органами и субъектами предпринимательства, повышение уровня безналичных расчетов, стимулирование инвестиций и т.д.

На встрече были обсуждены изменения в Закон о безналичных расчетах, вопросы обеспечения прозрачности расходов госбюджета, сбалансированности оборота денег, формирование единого пространства электронных выплат и т.д. 

Было отмечено, что безналичные расчеты и ограничение оборота наличных средств послужат укреплению налоговой дисциплины хозяйственных субъектов, прозрачности в корпоративном секторе, сокращению теневой экономики и случаев уклонения от уплаты налогов.

Минналогов обещало в целях создания благоприятного налогового климата оптимизировать проверки субъектов предпринимательства и реформировать налоговую систему в направлении стимулирующей налоговой политики.

Координатор Платформы от гражданского сектора Алимамед Нуриев высоко оценил сотрудничество налоговиков и НПО, отметив, что гражданский сектор играет важную роль в осуществлении налоговой реформы.

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