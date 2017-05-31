Сегодня в Баку на проспекте Гейдара Алиева произошла авария, из-за чего движение на главной дороге в сторону города было перекрыто.

Участниками ДТП стали водители автомобилей марок «Тойота», «Фольксваген» и «Хюндай».

Сообщается, что причиной аварии стала лопнувшее колесо «Тойота Прадо». Автомобиль ехал по основной дороге в сторону станции метро «Кероглу». Из-за лопнувшего колеса «Тойота» перелетела через бордюр на встречную полосу, где столкнулась с двумя другими автомобилями.

Информации о пострадавших пока нет.