«Ваан Мартиросян своим проступком, безусловно, совершил акт предательства по отношению к «Платформе для мира между армянами и азербайджанцами». Такое предательство не имеет срока давности и является самым гнусным проявлением человеческой слабости. Стоит отметить, что деструктивное влияние Ваана Мартиросяна представляет собой не стихийно возникшее социальное явление. Этот человек изначально не был настроен на то, чтобы своим примером укрепить отношения между Азербайджаном и Арменией в деле обеспечения мира. Напротив, присоединившись к Платформе, он преследовал исключительно корыстные интересы - улучшение материального положения», - заявил haqqin.az российский политтехнолог, редактор Службы расследований Межгосударственного общественно-политического телерадиожурнала «Мировое сообщество» Денис Коркодинов.

Он напомнил о том, что незадолго до опубликования скандального видеообращения, в частной беседе с участником Платформы Эльгизом Гаджиевым Ваан Мартиросян сетовал на то, что о нем "несправедливо забыли", и в качестве мести угрожал предать гласности клеветнические сведения о деятельности Платформы мира.

«Эльгиз Гаджиев стремился всячески отговорить его от столь опрометчивого шага, прямо заявляя, что в противном случае он обрекает себя на вынужденное положение политического трупа, с которым никто не будет иметь дело. Кроме того, Ваан Мартиросян имел серьезные разногласия с другим видным деятелем Платформы Вахе Аветяном.

Начав с ведения закулисной дискредитации Аветяна и его семьи, Ваан, скорее всего, преследовал цель не только сбора компрометирующих сведений о своем оппоненте, но и передачи этих сведений третьим лицам, которые выступали в данном случае в роли своеобразных кураторов деятельности Мартиросяна», - считает эксперт.

Что касается дальнейшей деятельности «Платформы для мира между азербайджанцами и армянами», то ее участники, по мнению российского политтехнолога, должны сделать для себя определенные выводы. «Следует ужесточить правило приема новых участников, резюме всех активистов Платформы должны подвергнуться скрупулезному анализу. Одним словом, нужно провести серьезную работу для недопущения ситуации, аналогичной той, что произошла с Вааном Мартиросяном«, - резюмировал Д.Коркодинов.