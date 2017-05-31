Навальный проиграл Усманову в суде

Люблинский суд Москвы в среду, 31 мая, полностью удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и его основателю Алексею Навальному, пишет Интерфакс.

«Признать распространенные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчиков опубликовать опровержение», — сказано в решении судьи Марины Васиной.

11 апреля Алишер Усманов объявил, что собирается судиться с Навальным из-за расследования ФБК о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.