Работающих граждан обложат еще одним налогом

Законопроект "О страховании по безработице" был предложен на первое чтение Милли Меджлиса в среду, 31 мая. Об этом Sputnik Азербайджан заявил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли.

По его словам, после утверждения законопроекта работодатели и работники должны будут осуществлять обязательную страховую выплату на случай, если сотрудник потеряет место работы. Размер социальных выплат в целом составит 1% от фонда заработной платы. При этом 0,5% будет оплачивать работник, 0,5% — работодатель. Эти средства, как пояснил парламентарий, поступят в Фонд государственной службы занятости населения.

"После принятия закона служба занятости станет более деятельной. Служба будет помогать находить людям работу, создавать новые рабочие места", — отметил депутат.

Раджабли пояснил, что, если гражданин потеряет рабочее место, государство обязуется в течение девяти месяцев выплачивать пособие по безработице. При этом первые два месяца застрахованное лицо будет получать пособие, равное полной сумме зарплаты, которую работник получал в течение последнего года на последнем месте работы. В следующие месяцы размер пособия постепенно снизится до минимальной суммы. Наряду с этим, при оплате пособия будет принят во внимание стаж работы.

По словам депутата, если законопроект будет принят, то уже с 1 января 2018 года государство начнет процесс выплат пособий по безработице по новым условиям. А размер собранных с работоспособного населения налогов предположительно составит в год около 17 миллионов манатов.