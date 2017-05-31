Турция протестует против вооружения курдов

Анкара считает "крайне опасными" поставки США оружия и военного снаряжения курдским формированиям "Силы демократической Сирии" (СДС). С таким заявлением, как сообщает AFP, выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Эти действия крайне опасны с точки зрения единства и территориальной целостности Сирии", - считает Чавушоглу.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что поставляемое Соединенными Штатами оружие может быть использовано против Турции.
30 мая Пентагон объявил о том, что США начали поставки вооружения и снаряжения формированиям СДС, участвующим в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство".