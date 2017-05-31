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Бывший учитель устроил стрельбу в саудовской школе Есть жертвы

 

Три человека погибли в результате стрельбы в одной из частных школ в саудовской столице. Такие данные приводит Минздрав королевства.

По информации египетского портала "Аль-Яум ас-Сабиа", виновником инцидента стал учитель-иракец, который незадолго до этого был уволен. В числе жертв нападавшего - саудовский преподаватель, его коллега палестинец с американским гражданством и рабочий-бенгалец.

Детей в момент атаки в здании школы не было. Согласно данным саудовских властей, стрелок до сих пор находится внутри учебного заведения.

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