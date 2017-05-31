ВР продлит соглашение с Азербайджаном до 2050 года

ВР планирует в июне подписать контракт о продлении добычи нефти на крупнейшем в стране блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" с 2024 по 2050 год, сказал в среду журналистам региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс, передает Reuters.

Блок сейчас разрабатывается на условиях подписанного в 1994 году соглашения о разделе продукции до 2024 года. Пока стороны не сообщают, будут ли они заключать новое СРП.

Источник Reuters говорил, что новое соглашение, скорее всего, будет оформлено вне СРП.

Нефтяное месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли" является крупнейшим в азербайджанском секторе Каспийского моря, на их долю приходится более 70 процентов всей добычи страны. Производство нефти на этих месторождениях в первом квартале 2017 года составило 7,1 миллиона тонн, общая добыча нефти страны - 9,4 миллиона тонн.

"Контракт на разработку блока АЧГ будет продлен в следующем месяце. Подписание соглашения позволит увеличить инвестиции в проект", - сказал Джонс.