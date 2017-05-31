Публикации haqqin.az об антиазербайджанском подполье в Тбилиси, судя по всему, привлекли внимание грузинских властей. Как уже сообщал haqqin.az, оппозиционеры Дашгын Агаларлы и Лейла Мустафаева были доставлены в грузинскую полицию. Еще ранее Тбилисский апелляционный суд аннулировал статус Дашгына Агаларлы. Напомним, он был задержан 3 марта 2014 года по запросу Интерпола при переходе из Турции в Грузию, в Батуми. Правоохранительные органы Грузии сначала хотели выдать Агаларлы Азербайджану, который объявил его в розыск по обвинению в неуплате налогов на 4500 евро. Но затем он был отпущен на свободу.
Кроме того, 29 мая сотрудниками Госпогранслужбы был задержан другой оппозиционер - Афган Мухтарлы. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.
Между тем в Грузии данный факт вызвал большой резонанс, поскольку, как утверждалось, паспорт Мухтарлы остался в Тбилиси.
Вахтанг Гомелаури
По этому поводу глава Службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури утверждает, что азербайджанский журналист Афган Мухтарлы был задержан на т.н. зеленой пограничной полосе, где ему не нужен был паспорт.
"Не нужно спешить с заявлениями. Я воздержусь. МВД начато следствие, обратились к азербайджанской стороне. Наверное, оттуда будут сделаны официальные заявления о том, что произошло, где он был задержан. Как заявляет азербайджанская сторона, он был задержан при пересечении т.н. зеленой пограничной полосы, а не на пропускном пункте, т.е. там, где ему паспорт не нужен. Мы изучим этот факт", - заявил Гомелаури.
В свою очередь, как сообщил haqqin.az известный грузинский политолог Василий Папава, высказываются разные версии о деятельности Мухтарлы в Грузии.
«Установить это могут лишь специальные службы, призванные отвечать за госбезопасность. Думаю, на данном этапе следует проявить сдержанность, дождаться официальных результатов расследования и лишь после этого делать умозаключения».
В то же время, как считает Папава, ведение подрывной деятельности против Азербайджана с территории Грузии недопустимо. «Те, кто выступает против власти президента Ильхама Алиева, должны заниматься этим делом чуть подальше от нас. Проблем у Грузии и так вдоволь. Права человека, демократические ценности и т.д. и т.п. – все это мы понимаем очень хорошо, поддерживаем эти ценности, но ведение подрывной деятельности из Грузии против дружественной нам страны идет вразрез с государственными интересами», - подчеркнул Папава.