Публикации haqqin.az об антиазербайджанском подполье в Тбилиси, судя по всему, привлекли внимание грузинских властей. Как уже сообщал haqqin.az, оппозиционеры Дашгын Агаларлы и Лейла Мустафаева были доставлены в грузинскую полицию. Еще ранее Тбилисский апелляционный суд аннулировал статус Дашгына Агаларлы. Напомним, он был задержан 3 марта 2014 года по запросу Интерпола при переходе из Турции в Грузию, в Батуми. Правоохранительные органы Грузии сначала хотели выдать Агаларлы Азербайджану, который объявил его в розыск по обвинению в неуплате налогов на 4500 евро. Но затем он был отпущен на свободу.

Кроме того, 29 мая сотрудниками Госпогранслужбы был задержан другой оппозиционер - Афган Мухтарлы. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

Между тем в Грузии данный факт вызвал большой резонанс, поскольку, как утверждалось, паспорт Мухтарлы остался в Тбилиси.

По этому поводу глава Службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури утверждает, что азербайджанский журналист Афган Мухтарлы был задержан на т.н. зеленой пограничной полосе, где ему не нужен был паспорт.

"Не нужно спешить с заявлениями. Я воздержусь. МВД начато следствие, обратились к азербайджанской стороне. Наверное, оттуда будут сделаны официальные заявления о том, что произошло, где он был задержан. Как заявляет азербайджанская сторона, он был задержан при пересечении т.н. зеленой пограничной полосы, а не на пропускном пункте, т.е. там, где ему паспорт не нужен. Мы изучим этот факт", - заявил Гомелаури.

В свою очередь, как сообщил haqqin.az известный грузинский политолог Василий Папава, высказываются разные версии о деятельности Мухтарлы в Грузии.

«Установить это могут лишь специальные службы, призванные отвечать за госбезопасность. Думаю, на данном этапе следует проявить сдержанность, дождаться официальных результатов расследования и лишь после этого делать умозаключения».

В то же время, как считает Папава, ведение подрывной деятельности против Азербайджана с территории Грузии недопустимо. «Те, кто выступает против власти президента Ильхама Алиева, должны заниматься этим делом чуть подальше от нас. Проблем у Грузии и так вдоволь. Права человека, демократические ценности и т.д. и т.п. – все это мы понимаем очень хорошо, поддерживаем эти ценности, но ведение подрывной деятельности из Грузии против дружественной нам страны идет вразрез с государственными интересами», - подчеркнул Папава.