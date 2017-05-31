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Навальный отказался удалять расследование о Медведеве

 

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что не намерен удалять из сети расследование о российском премьер-министре Дмитрии Медведеве, несмотря на постановление суда. Об этом он написал в среду, 31 мая, на своей странице в Twitter.

«Суд обязал меня удалить расследование "Он вам не Димон". Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью», — отметил оппозиционер.

Как передает ТАСС, Навальный намерен обжаловать вердикт. «Мы считаем это решение незаконным и будем обжаловать его в апелляционной инстанции», — заявил он.

При этом оппозиционер отметил, что «то, что мы видели сегодня, нельзя назвать судебным процессом». «Были отклонены все наши ходатайства, не были допрошены наши свидетели, не исследованы представленные нами документы», — приводит агентство его слова.

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