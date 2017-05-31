За убийство коров в Индии можно получить пожизненный срок

Высокий суд индийского штата Раджастхан вынес вердикт, рекомендующий объявить корову национальным животным, а также ужесточить наказание за ее убийство с трех лет заключения до пожизненного.

Пока не ясно, как отнесется к решению Высокого суда Раджастхана Верховный суд Индии.

В последнее время по всей стране действуют группы "защитников коров", которые избивают и даже лишают жизни людей, которые, по их мнению, убивают коров - это животное у индуистов считается священным.

Власти выступают против подобного самосуда и усиливают запреты на законодательном уровне. Подготовлен законопроект, запрещающий по всей стране продажу крупного рогатого скота на мясо - его можно приобретать только для сельхозработ (пахать на коровах и быках либо использовать их для перевозки грузов не запрещено) или для производства молока.