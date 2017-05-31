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Курс маната остался стабильным

 

Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 1 июня 2017 года установлен на уровне 1,7020 маната, сообщает в среду Центральный банк страны.

По отношению к 31 мая курс маната к доллару не изменился.

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