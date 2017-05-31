Сегодня состоялась церемония сдачи в эксплуатацию новых снабженческих судов «Джабраил» и «Губадлы» флотилии Азербайджанского Каспийского морского пароходства.
Как передает АзерТАдж, в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировали главу государства о назначении, технических показателях судов «Джабраил» и «Губадлы». Было отмечено, что оба судна заменят старые суда, обслуживающие морские объекты SOCAR.