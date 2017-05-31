За рулем автомобиля Porsche, который накануне столкнулся с полицейским автомобилем, находился племянник известной предпринимательницы Кябиры Мамедовой.

Напомним, накануне в поселке Баилово перед заправочной станцией SOCAR автомобиль Fiat Doblo Управления полиции Сабаильского района столкнулся с автомобилем Porsche. В результате аварии погиб полицейский, еще несколько человек получили ранения.

По информации местных СМИ, за рулем Porsche находился Ровшан Мамедов (1974 г.р.). Он приходится племянником владелице торгового центра «Бина» Кябире Мамедовой.

В настоящее время мужчина госпитализирован в Институт травматологии.