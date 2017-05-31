Москва наносит ответный удар: молдавские дипломаты пакуют чемоданы

Россия выдворяет пятерых молдавских дипломатов в ответ на аналогичные действия Кишинева, говорится в сообщении МИД РФ.
Соответствующую ноту в ведомстве вручили советнику-посланнику молдавского посольства. Дипломатам предписано покинуть Россию в трехдневный срок.
Напомним, посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата.
Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом президент республики Додон осудил действия правительства.
В Москве подобный шаг назвали прямой провокацией отдельных сил Молдавии против курса президента и пообещали адекватно ответить на действия Кишинева.