Российские корабли вновь ударили по Сирии

Корабли Военно-морского флота России фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" нанесли в среду удар крылатыми ракетами "Калибр" по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Всего были выпущены четыре ракеты. В результате были поражены укрытия террористов восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника, переброшенная из Ракки, и скопление живой силы.

"Краснодар" стал уже третьей подлодкой проекта 636.3, с которой были запущены "Калибры" по позициям террористов. Первой подлодкой, которая 9 декабря 2015 года нанесла удар этими крылатыми ракетами по боевикам в Сирии, была субмарина "Ростов-на-Дону".

Впервые ракеты данного класса были использованы против экстремистов в Сирии 7 октября 2015 года, когда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет "Калибр-НК" по 11 объектам международных террористов в Сирии из акватории Каспийского моря.