Западный Университет: начало успешной карьеры

Постоянно обновляющий свои программы и направления, вводящий новые специальности Западный Университет, в соответствии с приоритетами социально-экономического развития страны, со следующего года начинает подготовку кадров по новым специальностям.

Со следующего года будет проводиться прием на степень бакалавра по следующим специальностям: «Экспертиза и маркетинг потребительских товаров», «Земельный и городской кадастр», «Архитектура», «Государственное и муниципальное управление», «Бухгалтерский учет и аудит», «Организация и управление производством», «История», «Философия» и др.

Также будет объявлен прием на новые специальности по направлению «Инженерия». Со следующего года обучение будет вестись по специальностям: «Инженерная механика», «Инженерная экология», «Инженерные системы и инженерное строительство», «Инженерное производство оборудования», «Электроника, телекоммуникация и инженерная радиотехника», «Инженерная мехатроника и робототехника», «Инженерная полиграфия» и др.

С открытием новых специальностей и строительством нового кампуса и зданий ожидается существенный рост числа студентов. Вместе с тем университету удалось снизить годовую стоимость обучения. Помимо этого, университет выделяет стипендии отличившимся студентам.

Западный Университет в рамках различных программ сотрудничает с ведущими университетами США и Европы, специалисты которых приглашаются для чтения лекций. Международная сеть, с которой сотрудничает Западный Университет, включает в себя свыше 200 вузов.

В настоящее время ведутся работы по модернизации инфраструктуры университета, усиливается его материально-техническая база. Строятся большой комплекс, новые здания и современный кампус. Устанавливаются современные и уникальные лаборатории.

Особое внимание уделяется созданию инженерных лабораторий, для установки которых привлекаются американские и европейские компании. Установки, используемые для обработки древесины, впервые в стране будут применены в Западном Университете.

В университете будет установлена еще одна уникальная лаборатория, позволяющая проводить генетические анализы.

Качество образования в Западном Университете, инновационные международные проекты не только вносят вклад в систему образования Азербайджана, но и превращают университет в важный образовательный центр региона.