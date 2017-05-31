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Теракт: ранен посол Ирана, пострадали посольства Франции и Германии наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

За 16 лет непрерывной войны афганская столица видела множество терактов, но даже для нее утренний взрыв в среду в районе, где сосредоточены иностранные посольства, оказался из ряда вон выходящим. Число убитых превысило 80 человек и может еще возрасти, раненые исчисляются сотнями.

Важно, что ответственность за взрыв взял на себя афганский филиал ИГИЛ, а традиционные противники кабульских властей, «Талибан», осудили действия своих конкурентов в борьбе за умы и души афганцев. Смертнику удалось провести машину, начиненную взрывчаткой, в самый охраняемый район Кабула, где расположен в том числе президентский дворец. Выполнить такую дерзкую операцию ему помогло, видимо, то, что он находился за рулем ассенизационной цистерны. Взрыв произошел непосредственно у посольства Германии, убив афганца-охранника и ранив нескольких сотрудников.

Тяжело ранен посол Ирана, среди раненых четыре иностранных журналиста. Пострадало и французское посольство. Стекла повылетали в домах, расположенных во многих сотнях метров от взрыва. Но основной удар приняли на себя люди, находившиеся в утренний час пик на очень оживленной улице и не защищенные, как работники посольств, каменными стенами.

Сила взрыва была такова, что минимум тридцать машин, находившихся неподалеку, были уничтожены. Показная жестокость и масштабность теракта – фирменный почерк ИГИЛ. Джихадисты из «Исламского государства» нередко наказывают таким образом тех единоверцев, кто не признает главенства «халифата». Еще не так давно численность ИГИЛ в Афганистане была совсем невелика и исчислялась в несколько тысяч человек, что не идет в сравнение с многочисленностью, влиятельностью и организованностью «Талибана», боевики которого контролируют большую часть страны. Но в последнее время ряды исламистов заметно возросли.

Приток идет как за счет опытных бойцов, уходящих из Сирии и Ирака, так и за счет того, что все большее число афганских племен присягают аль-Багдади в расчете на внешнюю поддержку во внутреннем противостоянии с конкурирующими группировками. В основном ИГИЛ сосредоточен в восточных районах, примыкающих к Пакистану, и частично на севере страны, но неизбежно дело идет к столкновению с "Талибаном". В отличие от планомерного наступления, которое практикуют силы «Талибана», ИГИЛ предпочитает впечатляющие акции.

Так, 3 мая был взорван конвой НАТО, при атаке погибли восемь и были ранены 28 человек.

Кому приходится несладко, так это кабульским властям. Несмотря на большую поддержку со стороны Запада, Кабул теряет контроль за все новыми районами. Это при том, что сейчас в Афганистане воюют около 8 тысяч американцев, 6 тысяч натовцев и их союзников. Но власти не в состоянии удержать ситуацию.

На пике операции в стране находилось 130 тысяч человек из натовско-американского контингента, но военные успехи оказались временными. Афганская армия несет высокие потери: только за прошлый год погибло 6,5 тысячи человек. И ничто не свидетельствует, что будет проще. Американские власти уже заявили о новом наращивании военного присутствия в Афганистане, но предыдущий опыт показал, что это не выход. Как и единоразовое применение «супербомбы», которым успел отличиться Дональд Трамп. Простых и быстрых решений регион не приемлет.

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