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В Бейруте задержали одного из лидеров ИГИЛ

 

Сотрудники ливанских спецслужб провели в южном пригороде Бейрута успешную операцию по задержанию одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) по прозвищу Омар Мустафа. Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственный источник в службе безопасности.

По данным телеканала, террориста арестовали на въезде в лагерь палестинских беженцев в Бурдж-аль-Баражне.

Задержание террориста также подтвердил один из лидеров палестинского движения "Фатх", заявив, что если он связан с ИГ, то движение приветствует "действия ливанских спецслужб, и это положительное событие".

В Ливане проживает около полумиллиона палестинских беженцев. Крупнейшие лагеря расположены в Триполи, Сайде и Бейруте. Ливанские СМИ неоднократно сообщали о наличии в местах пребывания палестинцев большого количества сторонников террористических группировок, в том числе главарей, которые отвечают за вербовку мужчин для войны в соседней Сирии.

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