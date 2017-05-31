В Бейруте задержали одного из лидеров ИГИЛ

Сотрудники ливанских спецслужб провели в южном пригороде Бейрута успешную операцию по задержанию одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) по прозвищу Омар Мустафа. Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственный источник в службе безопасности.

По данным телеканала, террориста арестовали на въезде в лагерь палестинских беженцев в Бурдж-аль-Баражне.

Задержание террориста также подтвердил один из лидеров палестинского движения "Фатх", заявив, что если он связан с ИГ, то движение приветствует "действия ливанских спецслужб, и это положительное событие".

В Ливане проживает около полумиллиона палестинских беженцев. Крупнейшие лагеря расположены в Триполи, Сайде и Бейруте. Ливанские СМИ неоднократно сообщали о наличии в местах пребывания палестинцев большого количества сторонников террористических группировок, в том числе главарей, которые отвечают за вербовку мужчин для войны в соседней Сирии.