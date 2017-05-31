Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана специальным способом было перехвачено устройство видеонаблюдения, установленное на одной из позиций противника, расположенной на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе предварительного расследования было установлено, что устройство, состоящее из воздушного шара (зонда), небольшого парашюта, камеры, установленной внутри пенопластовой коробки, различных антенн с передатчиками и проводами, изготовлено кустарным способом.