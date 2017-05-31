Афгана Мухтарлы арестовали на три месяца

Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление об аресте Афгана Мухтарлы.

Как стало известно haqqin.az, на процессе под председательством судьи Рауфа Ахмедова было вынесено решение о его аресте на три месяца.

Отметим, что А.Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и контрабанде. Он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно пересек азербайджанскую границу. Во время задержания А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. А.Мухтарлы был задержан, во время обыска при нем была обнаружена крупная сумма денег.

Против А.Мухтарлы было выдвинуто обвинение по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы), 206 (контрабанда) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.