Армяне создают футбольный клуб в противовес «Карабаху»

В Ереване создается новый футбольный клуб, который будет называться «Арцах», сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

Команда будет участвовать в Первой лиге чемпионата Армении. Сейчас ведется работа по созданию эмблемы и гимна клуба. Подбором персонала и футболистов занимается Тигран Есаян, который, по сообщению армянских сайтов, скорее всего, будет главным тренером клуба.

«Арцахом», как известно, армяне называют оккупированный Нагорный Карабах.

Командам из Карабаха ФИФА и УЕФА запретили выступать в чемпионате Армении. И теперь, судя по всему, армяне решили создать клуб под таким названием в Ереване.

Вероятно, сделано это в противовес азербайджанскому футбольному клубу «Карабах» - многократному чемпиону страны и постоянному участнику группового этапа Лиги Европы. «Карабах» представляет Агдам, но базируется в Баку.