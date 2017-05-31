Британский посол: «Азербайджан – приоритетная страна для нас»

«Великобритания остается лидером по иностранным инвестициям в Азербайджан», - заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс во время организованного в Баку посольствами США и Великобритании приема в рамках Нефтегазовой выставки, передает АПА.

Она сказала, что имеется большой потенциал для расширения этой сферы.

«Более 400 британских компаний функционируют в различных сферах. Мы работаем над тем, чтобы еще больше британских компаний действовали в Азербайджане. Азербайджан продолжает оставаться приоритетной страной для Великобритании. Мы создаем более тесные связи во всех сферах. Через три недели Азербайджан во второй раз проведет соревнования Formula 1. 8 из 10 команд Formula 1 расположены в Великобритании. Эта сфера известна в Великобритании так же, как и нефтегазовый сектор», - сказала посол.