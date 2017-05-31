Роберт Секута о партнерстве Баку и Вашингтона

Азербайджан является ценным партнером США, сказал сегодня посол США в Азербайджане Роберт Секута во время организованного в Баку посольствами США и Великобритании приема в рамках Нефтегазовой выставки.

"Уже 25 лет, как США и Азербайджан установили двусторонние отношения, так же ровно 25 лет, как Азербайджан вернулся на глобальную арену. Мы совместно работаем над процветанием, а также совместно боремся с терроризмом", - сказал посол.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с США в январе-апреле составил почти 97,53 миллиона долларов, из которых 95,98 миллиона долларов пришлись на импорт американской продукции.