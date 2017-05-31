Ильхам Алиев отдал распоряжение о призыве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о призыве граждан на срочную военную службу с 1 по 30 июля 2017 года и увольнении в запас военнослужащих, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 июля 2017 года объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 1999 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1982-1998 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права на отсрочку призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Также, согласно распоряжению главы государства, с 1 по 30 июля 2017 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О военной обязанности и военной службе".

Кабинету министров поручено для исполнения данного распоряжения осуществить меры, предусмотренные законодательством.