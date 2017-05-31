Бои на востоке Турции: погибли трое военных

Трое турецких военнослужащих погибли в результате столкновений с членами террористической организации ПКК в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности.
Трое турецких военнослужащих погибли в результате столкновений с членами террористической организации ПКК в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности.
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