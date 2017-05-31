Начальник Центрального военного госпиталя Армении снят с должности

Начальник Центрального клинического военного госпиталя Министерства обороны Армении Арам Асатурян освобожден от занимаемой должности. С таким заявлением на встрече с журналистами 31 мая выступил начальник военно-медицинского управления Минобороны Армении Камавор Хачатрян, передает "Новости Армении".
По его словам, Асатурян отправлен в кадровый резерв.
«Новый начальник госпиталя пока не назначен. У нас есть несколько кандидатов, однако этот вопрос пока находится на стадии обсуждения. Будет выбран лучший из кандидатов», – заявил Хачатрян, добавив при этом, что освобождение Асатуряна было связано со служебной необходимостью.