В отеле Трампа арестовали мужчину с оружием

В Вашингтоне полицейские арестовали постояльца гостиницы Trump International Hotel, расположенной в нескольких минутах езды от Белого дома. В машине 43-летнего врача из Пенсильвании Брайана Молса обнаружили винтовку, пистолет и 90 патронов, сообщает Time.

Мужчина был задержан за незаконное владение огнестрельным оружием, передает The Washington Times.

По словам стражей порядка, Молс вел себя подозрительно, выкрикивая угрозы. В отель он заселился через полчаса после того, как сотрудники органов правопорядка получили информацию о том, что он представляет опасность.

Отмечается, что подозреваемый сотрудничает со следствием, передает ТАСС. В настоящее время у полиции нет доказательств, что он планировал причинить кому-то вред.