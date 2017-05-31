Нападение на нефтяной танкер у берегов Йемена

Неизвестные напали на нефтяной танкер в Красном море у берегов Йемена, сообщает миссия ЕС EU NAVFOR.

"EU NAVFOR может подтвердить, что ранее сегодня трое мужчин на ялике подошли к нефтяному танкеру под флагом Маршалловых островов в южной части Баб-эль-Мандебского пролива и открыли по нему огонь", — говорится в сообщении на сайте миссии.

Были выпущены три реактивные гранаты, затем злоумышленники удалились. Судно в данный момент продолжает свой путь.

Миссия выясняет подробности инцидента. По предварительной оценке, нападение не было совершено пиратами, а связано с военными действиями в Йемене.