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Азербайджан ускоряет создание свободных экономических зон

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня распорядился сформировать рабочую группу с целью ускорить создание свободных экономических зон (СЭЗ) в стране, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент поручил рабочей группе в течение трех месяцев провести экспертизу законопроекта, разработанного в связи с созданием СЭЗ, и подготовить итоговый вариант документа, который будет сбалансированно учитывать законные интересы инвесторов и государства.

Кроме того, рабочая группа должна в течение трех месяцев представить предложения относительно основных условий контрактов, которые будут подписаны с зарубежными компаниями-инвесторами (девелоперами).

Президент Ильхам Алиев главой рабочей группы назначил заместителя председателя Милли Меджлиса Валеха Алескерова.

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Азербайджан ускоряет создание свободных экономических зон
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