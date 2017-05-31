после фото с отрубленной головой Трампа

Телекомпания CNN разорвала контракт с комедийной актрисой Кэти Гриффин, которая должна была появиться в новогоднем шоу New Year's Eve, после ее скандальной фотографии с муляжем отрубленной и окровавленной головы президента Дональда Трампа. О своем решении CNN сообщили в микроблоге Twitter, передает Reuters.

Ранее Трамп также посредством Twitter раскритиковал поступок актрисы, отметив, что ей должно быть стыдно. «Мои дети, особенно 11-летний сын Баррон, тяжело пережили это», - написал он.

Сама Гриффин принесла извинения за свой поступок, сказав, что перешла черту.

Тем не менее, контракт с актрисой разорвало также казино Route 66 Casino Hotel, на мероприятии которого должна была появиться Гриффин.

Секретная служба США, которая несет ответственность за безопасность президента, начала расследование в связи с появлением фотографии.